...dospejete do veku a stavu, kedy nepotrebujete a nečakáte darčeky. Lebo to, čo naozaj potrebujete, si kúpite sami a vtedy, kedy to potrebujete. A to, čo nepotrebujete, vám vôbec nechýba. Vtedy pochopíte, že Vianoce sú, keď...

...do obľúbenej kaviarne vašej mamy prinesiete malý mikulášsko-vianočný darček pre milý personál. A šéf, ktorý pracuje vo výrobe a teda ho poznáte len „z videnia“, vás na oblátku (tak tomu hovorievala vaša babka) pozve na vaše obľúbené „menu“...

...ste v štádiu pokusov ako a z čoho upiecť jedlý a chutný bezlepkový chlieb. Zatiaľ sa vám príliš nedarí. Často nie je splnená ani jedna z podmienok. O splnení obidvoch sa vám pravidelne sníva. V stave zúfalstva (sobota, na dedine, bez chleba a bez auta) a v záujme šetrenia (kilo bezlepkovej múky stojí okolo 5 eur) upečiete chlieb z múky, ktorá vám doma zostala. Zabudnete dať do cesta soľ aj olej (ten domiesite do cesta až počas jeho kysnutia). Kvasnice boli pôvodne čerstvé. Ale keď ste ich potrebovali, už boli zosušené a dva dni po záruke. Napriek tomu všetkému sa vám podarí ten najlepší a najchutnejší chlieb...

...snívate o múke, z ktorej ste pokusne urobili pár lineckých koláčikov. Boli také dobré, že chcete upiecť ďalšie. Ibaže takú (bezlepkovú) múku majú iba v meste v supermarkete. Cesta by vám zabrala pol dňa a trepali by ste sa do toho obchodu iba pre tú múku. A vtedy sa ohlási kamoška zo susedného mesta. Že pôjde do iného mesta a vezme vás so sebou. Cestou skočíte do toho supermarketu a dokonca aj nájdete správnu múku. Beriete rovno dve. Veď mali „akciu“ – kilo nestálo 5 eur, ale „iba“ 4,5. Tak ušetrené euro spokojne míňate na dvoje nové rifle. Lebo aj v sekáči mali tiež akciu. Ozajstnú - všetko po 50 centov...

A to všetko len tak. Lebo sú Vianoce. Čas malých veľkých zázrakov...