Jodi Picoult: Nejsem jako vy

Jacob je teenager. Exceluje v matematike. Má čierny zmysel pre humor. Nenávidí neporiadok. Má Aspergera. Je schopný vraždiť? Dá sa vôbec zistiť, či vraždil? A ak áno, je zodpovedný za svoj čin?

Pre túto autorku sú typické tri veci. Prvá je, že si vždy vyberá kontroverzné témy. Hovorí verejne o veciach, o ktorých sa nehovorí. Ani potichu (napr. kniha Je to i můj život o tom, ako rodičia mali druhé dieťa, ktoré bolo "zásobárňou" všetkého možného pre ich choré dieťa). Druhá, že má vždy veľmi detailne naštudovanú odbornú problematiku. V tomto prípade diagnózu Aspergera, ale aj forenzné vedy. A tretia, že nič v jej príbehoch nie je čierne alebo biele. Dobré alebo zlé. Práve to núti čitateľa premýšľať, ako by sa zachoval, keby bol v rovnakej situácii ako niektorá z postáv. A nakoniec si vydýchne, že on túto dilemu riešiť nemusí.

Jacob je vysoko funkčný autista - má Aspergerov syndróm. Pre túto diagnózu je typické, že si pacient nájde záľubu (odbor či oblasť), ktorej sa veľmi intenzívne venuje. Často má rozsiahle odborné, až encyklopedické, vedomosti. Jacob žije forenznými vedami. Doma inscenuje miesta činu. Občas sa objaví na reálnom mieste činu. A všimne si veci, ktoré iným unikli. Problém nastane, keď polícia objaví mŕtvolu Jess, jeho učiteľky sociálnych zručností. Čoskoro je jasné, že jej telo bolo po smrti premiestnené a naaranžované. A že miesto činu bolo upratané. Zabil Jess Jacob? Alebo len upratal po vrahovi? A ak ju zabil, je za svoj čin zodpovený?

Príbeh je zaujímavý aj tým, že ho striedavo rozprávajú hlavné postavy - Jacob, jeho brat, mama, právnik. Kriminálna zápletka slúži hlavne na to, aby čitateľ videl, ako vníma človek s touto diagnózou zbúranie stereotypov a rutiny, ktoré pre neho znamenajú bezpečie a istotu. Čitateľ je vtiahnutý do sveta autistu. Až tak, že občas zabúda, že ide o vraždu.

Prečítala som už niekoľko kníh tejto autorky. Preto ma jej prekvapivý záver až tak neprekvapil. Ale to nič neuberá na kvalite knihy.

Asperger je v člověku něco jako příchuť. Já ho mám v sobě ve větší koncentraci, ale kdyby se provedly testy, zjistilo by se, že každý v sobě má stopy Aspergera (Jodi Picoult: Nejsem jako vy, s.484).