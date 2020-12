Chcete si neskôr vysadiť vianočný stromček?

Živý vianočný stromček v črepníku je šetrnejší k prírode. Zároveň môže robiť radosť aj po sviatkoch. Dokonca veľa rokov. Vďaka tomu, že ho vysadíme. Takto sme kúpili a posunuli na vysadenie už tri stromčeky. Všetky sa prijali.

Nikto vám nezaručí, že sa stromček ujme a prežije. Ale za pokus to stojí. Ak to chcete skúsiť, tu je pár pravidiel, ktoré sa nám osvedčili:

1. Už pri nákupe stromčeka myslite na to, že ho neskôr chcete vysadiť von. Základný predpoklad je jasný, ale pre istotu pripomeniem - musíte kúpiť živý stromček v črepníku. S koreňmi. Nie rezaný. Nie umelý. Teda, skúsiť to môžete aj s takými, ale výsledok vás asi sklame.

2. Na veľkosti záleží. Hoci inak, ako si myslíte. Kúpte radšej menší stromček (cca do 1,5 metra). Čim menší, tým väčšia šanca, že sa prijme. Črepník by mal mať len o niečo menší priemer ako má koruna stromčeka. A dostatok zeme. Iba vtedy sú korene dostatočne chránené a nezamrznú. Ak je zeme málo, tak doma dosypte. Stačí úplne obyčajná, zo záhrady. Poriadne utlačte a polejte. Ako keď sadíte kvetinu. Veď stromček je len trošku iná verzia kvetiny. A vyžaduje si podobnú starostlivosť.

3. Keď stromček doveziete domov, dajte ho na chladnejšie miesto, aby sa aklimatizoval (chladná chodba, terasa, zimná záhrada, garáž...). Ak treba, podložte črepník igelitom. Lebo stromček treba polievať. Tak nech nevytopíte susedov. Alebo si nezničíte podlahu. Pŕipadne oboje. Polievajte občas. Primerane. Ako kvetinu.

4. Na vianočné obdobie ho dajte do vnútra. Maximálne na dva týždne. Ďalej od zdroja tepla. Nezabudnite polievať. Častejšie. Nezabudnite na igelit. Inak si to odnesú susedia, alebo vaša podlaha. Prípadne jedno, aj druhé.

5. Stromček primerane vyzdobte. Radšej ľahké a nerozbitné ozdoby. Menej je niekedy viac. Hlavne nedávajte žiadnu "piku" a nezrezávajte vrcholec. Inak je po stromčeku. Ani vy by ste bez hlavy neprežili.

6. Stromčeku neuškodí kvalitné osvetlenie. Svetielka neurčitého pôvodu, s návodmi, ktoré napísal Google Translate, nie sú vhodné. Často sa prehrievajú a nemajú kvalitné vedenie. V lepšom prípade môžu poškodiť stromček. V horšom aj váš dom alebo byt.

7. Najmä počas pobytu stromčeka vo vnútri ho nezabudnite polievať. Častejšie, ako keď bol vonku. Najneskôr po dvoch týždňoch z neho opatrne odstráňte svetielka a všetky ozdoby. Vyložte ho na pár hodín na chladnejšie miesto (terasa, studená chodba...). Ideálne okolo obeda. Nechajte ho tam 4-5 hodín. Potom ho uložte na miesto, kde bude čakať až do jari. Môže to byť garáž, pivnica, zimná záhrada. Potrebuje však teploty nad nulou. Takých 5-10 stupňov je fajn. Poteší ho aspoň trocha svetla, ale prežije aj bez nej. Občas ho polejte.

8. Na jar môžete stromček vysadiť do záhrady. Najlepšie v čase, keď už je vonku tak teplo, ako má stromček na jeho dočasnom stanovisku.

Ak splníte týchto pár podmienok, tak výrazne zvýšite šancu vášho vianočného stromčeka na prežitie. Ak by sa to nepodarilo na prvý pokus, môžete si to o rok zopakovať. Raz sa to podarí.