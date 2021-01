Osho: Kreativita (Eastone Books, 2018)

Pár kníh tohto autora som už prečítala. Tušila som, že to nebude obyčajná kniha o kreativite. Pretože Osho ide vždy do hĺbky. Do širších súvislostí. Vyhrabe z nás veci, o ktorých ani netušíme. A občas o nich tušiť ani nechceme.

Začína rovno tými širšími súvislosťami. "Tvorivosť je najväčšia rebélia v rámci existencie." (Osho, Kreativita, 2018, s.VII) "V skutočnosti sa ľudstvo zrodí až v ten deň, keď sa začne rešpektovať rebélia jednotlivca." (Osho, Kreativita, 2018, s.VIII)

Ak vás už teraz desí predstava absolútneho chaosu a anarchie, tak knihu radšej nečítajte. Lebo toto je iba začiatok. Doslova. Bude to horšie. Doslova.

Tak schválne. Aby ste mali predstavu. Jete aj vtedy, keď nie ste hladný? Žujete (zúrivo) žuvačku? Podľa Osha je to skrytá túžba niečo zničiť, roztrhať, zabiť. Cieľom je zbaviť sa vnútorného nepokoja. Už ste si uvedomili, že to dlhodobo nefunguje? Ja áno. Ale priznávam, že takmer celou vysokou školou som sa (zúrivo) prežula. Na šťastie, na rozdiel od vraždy, (zúrivé) žutie žuvačky nie je trestné.

Možno sa vám zdá, že autor knihy (a ja s ním) odbieha od témy. Ani nie. Pretože podľa neho, ak chce byť človek kreatívny, tak sa musí uvoľniť a upokojiť. Zbaviť sa všetkého negatívneho a naučeného. A hlavne toho, čo mu do hlavy "natlačil" západný vzdelávací systém. Musí tvoriť pre vlastný dobrý pocit. Pre čistú radosť z tvorby. Tvorba pre slávu, uznanie, úspech nie je skutočná tvorba. Nie je v nej nič kreatívne. Je to len (kvalitná a možno technicky dokonalá) remeselná práca. Vedeli ste, že J.P. Sartre odmietol Nobelovu cenu? "Nobelova cena nedokáže nič pridať - ba práve naopak, ťahá ma nadol. Je dobrá pre amatérov, ktorí túžia po uznaní." (Osho, Kreativita, 2018, s.84)

Ak ste predýchali a strávili tieto Oshove tvrdenia, tak sa pustite do knihy. Tam sa dočítate, čo si myslí o niektorých učiteľoch, či západnom vzdelávacom systéme (naznačila som vyššie). Ale aj to, čo majú spoločné politici a kriminálnici. Podľa neho to všetko naozaj súvisí s našou kreativitou. Vysvetľuje päť prekážok, ktoré nám bránia v jej využívaní. Zároveň ponúka štyri kľúče na jej prebudenie. Všetko je to prepojené s duchovnom, slobodou. S cestou k osvieteniu, k Bohu. A samozrejme meditáciou. Ak ste zarytý ateista, tak tento rozmer knihy pokojne ignorujte. Aj bez neho je však kniha zaujímavým návodom na to, ako v sebe zobudiť malé dieťa. Pretože všetky deti sú kreatívne. Len okolie a systém v nich kreativitu postupne potláčajú.

V celej knihe Osho popri kreativite vysvetľuje mnohé svoje názory a poznatky. Často sú kontroverzné. Pritiahnuté za vlasy. Ale ak sa zamyslíte, tak prídete na to, že v každom sa ukrýva väčší, či menší kúsok pravdy.

Tak buďte kreatívni. Prečítajte si knihu a "nedovoľte, aby sa z vášho života stal len mŕtvy rituál". (Osho, Kreativita, 2018, s.157)