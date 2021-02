Owen Laukkanen: Zločinecký podnik (Euromedia Group, 2014)

Carter je bankový zlodej. Mladá milenecká dvojica mu pomáha. Nie, neprezrádzam rozuzlenie príbehu. Toto všetko som sa dozvedela skôr ako som dočítala 15.stranu. Kto je ten chlap? Prečo to robí?

Autor postupne odkrýva Carterov život. Úspešný, slušný, pracujúci chlap. Neklamal ženu, ani daňový úrad. Šťastná rodina. Dokonalá idylka. Ibaže sa zrútila ekonomika. Carter prišiel o prácu. Nebola to jeho vina. Zhoda niekoľkých okolností z neho urobila bankového zlodeja. Neskôr dokonca vraha. Hoci občas mu z toho bolo na vracanie.

Najskôr kradne vtedy, keď potrebuje peniaze. Ale začne sa mu to páčiť. Už nejde o peniaze. Kradne a vraždí, lebo chce. Stráca nad sebou kontrolu. Užíva si adrenalín, vzrušenie, moc. Pocit, že ovláda ľudí. Tak, ako to kedysi bolo v práci. Ako ďaleko zájde? Keby neprišiel o prácu, nikdy by sa nestal zlodejom a vrahom? Naozaj platí, že za istých okolností je každý človek schopný vraždiť?

Carla je mladá a pekná agentka FBI. Typická workoholička. Zabúda jesť. Domov chodí len prespať. S bývalým kolegom uzavreli prípad a obaja sa stali slávnymi. Preto ju volajú „Superpoliš“. Teraz má nového partnera. Majú odlišné predstavy. O vyšetrovaní, aj o podozrivom. A tak vznikajú spory. A každý z nich si ide svojou cestou. Carla pracuje systematicky. Preveruje stopy. Zbiera dôkazy. Hoci zatiaľ iba nepriame. Od prvého stretnutia s Carterom si je istá, že je to on. Prásk. Nikto jej však neverí. Úspešný muž, ktorý žije v miliónovej vile, predsa nevykráda banky. A už vôbec nevraždí pre radosť. Neverí jej dokonca ani jej bývalý partner Kirk, ktorý sa do vyšetrovania neplánovane pripletie. Pretože on toho človeka pozná. Teda, pozná jednu jeho tvár. Nakoniec však práve on získa konečne priamy dôkaz. A môže sa začať naháňačka. Kirk však netuší, že ona hrá o viac, ako len o uzavretie prípadu.

Priznávam autorovi plný počet bodov za ten začiatok. Vyrazí dych a vtiahne do deja. Postavy a ich správanie na mňa pôsobia celkom uveriteľne (jasné, je to detektívka, mierne zveličovanie k nej patrí). Jediný problém mám s Carlou. Je to také klišé - typická workoholička, nezapadá do kolektívu, ide svojou cestou. A ostatní ako keby občas nevedeli napočítať do troch. Aspoň, že Kirkovi sa otvorili oči a uveril.

Svoje robia aj ultra krátke kapitoly. A stručnosť. Žiadne zbytočné opisy. Žiadna „vata“. Carter s rodinou žije v miliónovej vile. Kto čaká odbočku o luxusnom, modernom bývaní zaberajúcu niekoľko odstavcov, ten bude sklamaný. Práve autorov úsporný štýl dáva deju dynamiku a spád. Je to parádna a rýchla detektívna jazda.