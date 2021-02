Jordan Brown vyhral turnaj BetVictor Welsh Open. Stavím sa, že vám to meno nič nehovorí. A názov turnaja možno tiež. Ale meno Ronnie O’Sullivan ste už asi počuli. To je žijúca a stále veľmi dobre hrajúca legenda snookru.

Snooker je trošku vyšší level krčmového biliardu. A zopár hráčov to veľmi slušne živí. Ronnie má 6 titulov majstra sveta (vyhral aj naposledy). No a práve toho Ronnieho Jordan vo finále porazil.

Ronnie dokáže v dvoch vetách pochváliť súpera, a nezabudnúť pritom na seba. Pretože povedal, že on sám hral dobre. A je veľmi málo hráčov, ktorí ho dokážu poraziť, keď on hrá dobre. Svätá pravda.

Pred tromi rokmi pracoval Jordan na plný úväzok na pumpe. Popri tom hral snooker. Nikdy nič „veľké“ nedokázal. Nepáčil sa mu život, ktorý žil. Sníval o tom, že vyhrá aspoň jeden snookrový turnaj. Niekedy, raz. Sníval a tvrdo trénoval. Prešli tri roky a on v nedeľu hral prvý raz vo finále. Pred začiatkom turnaja bol kurz na jeho víťazstvo 1:750. Najvyšší v histórii snookru. A on vyhral. Je len štvrtým hráčom zo Severného Írska, ktorý to dokázal. Neviem, koľko zarábal na pumpe. Teraz zarobil 70 tisíc libier. Za jeden týždeň.

Každý dobrý hráč snookru hovorí, že nikdy nehrá proti súperovi. Vždy hrá sám za seba, proti stolu. Lebo iba ak nevníma súpera, tak sa plne sústredí len na svoju hru. A presne takto hral Jordan. V rozhovore po finále viackrát opakoval, aký je hrdý, že to dokázal. Ako tomu ešte stále nemôže uveriť. A že vo finále dokázal poraziť práve Ronnieho. Aj takto vyzerá splnený sen. Stačili tri roky.

