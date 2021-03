Na začiatku bol sen jednej babky. Túžila po krémeši v cukrárni. A tak jej ten sen splnili. Teda, aspoň polovicu z neho. Nakúpili krémeše pre seniorov v domove, kde žije. Vďaka tomu si spoločne užili krémešový deň.

Krémeš je symbol. Pripomína nedeľu. Výnimočný deň. Krémeš je maličkosť, ktorá zmení obyčajný deň na slávnostný. A tak prišiel Krémeš pre seniora. Nápad darovať každému klientovi a zamestnancovi domova v jednu nedeľu krémeš. Taký ozajstný, domáci, medový. Urobiť im všetkým krajší, sladší deň. Stačil krátky prieskum v regióne cez sociálnu sieť. Či by ľudia takú aktivitu finančne podporili. Odpoveď bola jasná: ÁNO. Potom išlo všetko rýchlo. Založiť transparentný účet. Banka má na jeho uverejnenie 3 pracovné dni. Nejakým zázrakom to stihla do 24 hodín. Zistiť, koľko klientov a zamestnancov sa bude 14.3.2021 nachádzať na jednom z týchto miest: Domov n.o., Partizánske, ZOS Partizánske a Centrum sociálnych služieb Partizánske. Bolo to 290 ľudí. Napriek tomu sa potrebná suma vyzbierala za niekoľko dní. To bol ďalší zázrak. Takmer 50 ľudí sa spojilo. Bez váhania prispelo na akciu, o ktorej si len prečítali jeden status. Lebo uverili, že sa to podarí. Dve cukrárske výrobne v meste napiekli pre všetkých. Za sponzorské ceny. Dokonca aj dia verziu krémešu. A pre celiatikov bezlepkovú makovú tortu. Všetko bolo vyfakturované, uhradené, zverejnené na sociálnej sieti.

Fotografie šťastných seniorov s krémešmi sú rovnako na sociálnej sieti v regionálnej skupine. Hovoria za všetko.

Niekedy stačí tak málo. Jedno euro, jedna osoba, jeden krémeš. A deň je krajší. A život je sladší. A ľudia zase veria, že sa dejú aj dobré veci. Vlastne oni sa nedejú. Tie dobré veci tvoria dobrí ľudia. Ďakujem za to, že som ich stretla takmer 50. Hoci len virtuálne.