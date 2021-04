Kenneth Oppel: Diabolská liečba (Aktuell, 2002)

David je inteligentný vrah lekárov. Odsúdený na smrť. Vo väzení čaká na popravu. Má to "za pár". Kevin je agent FBI, ktorý ho kedysi dostal za mreže. Laura je vedkyňa. Má veľmi osobný dôvod, aby čím skôr našla liek na rakovinu.

Vyzerá to na fajn triler. Aj je. Okrem toho však v knihe čitateľ nájde veľa humoru. Odľahčuje to celé to šialenstvo a honbu za krvou a jej "majiteľom". Lebo David, ako správny masový vrah, fanatik a manipulátor, má svojich priaznivcov. A aj s ich pomocou utečie. Krátko potom, ako vedkyňa Laura zistí, že má zvláštnu krv. A že jeho krv možno dokáže liečiť rakovinu. Davidova viera však odmieta akúkoľvek liečbu, či odbery. Urobí čokoľvek pre to, aby sa k jeho krvi už nikdy nikto nedostal.

Po Davidovi ide Kevin. Verí, že sa znova dokáže vcítiť do jeho myslenia. Že dokáže predvídať jeho kroky. A že ho dokáže znova chytiť. Sám prežil v sekte 18 mesiacov. Neodišiel z nej. Vyhodili ho. Davidov prípad ho takmer zničil. Zvládne to všetko ešte raz?

Po Davidovi ide aj Laura. Z úplne iných dôvodov. Chce jeho krv. Jej sestra zomiera na rakovinu. Odmieta klasickú liečbu. Skúša alternatívu. Laura je bezmocná. Verí, že ak nájde liek, jej sestra ho vyskúša. Hoci aj nelegálne.

Popri naháňaní masového vraha prichádzajú aj morálne otázky. Vynútiť si krv je síce neetické, ale legálne. Čo je viac? Právo človeka odmietnuť "darovať" krv, alebo nádej ľudstva na liečbu nejakej choroby? A čo samotná liečba? Má pacient právo sám sa rozhodnúť, či a ako sa bude liečiť? Zvlášť, ak klasická liečba zlyháva.

Laura aj Kevin spoločne hľadajú Davida. Ale zároveň bojujú každý na vlastnom, osobnom fronte. Laura sa učí nebyť len vedkyňou, ale aj obyčajnou sestrou. Rešpektovať rozhodnutie iného človeka a podporiť ho v ňom. Aj keď s ním nesúhlasí. Kevinovi sa vracia minulosť. Honba za Davidom, ktorá mu zobrala časť života a zničila rodinu. A vlastný život v sekte, ktorá ho nakoniec odvrhla.

Triler drží čitateľa v napätí a ženie ho vpred. Morálne otázky nútia premýšľať. Ako by som sa zachovala ja? V knihe je dokonca aj náznak romantiky. A humor. Ten to všetko robí ľahším, nadýchaným. Mám rada knihy, ktoré presahujú do viacerých žánrov. Tie žánre sú ako suroviny v recepte na bábovku. Ak trafíte správne suroviny, aj ich správne pomery, tak upečiete skvelú bábovku. A Kenneth Oppel to dokázal.