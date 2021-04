Niekedy inému človeku ublížime, aj keď to nemyslíme zle (Raquel J. Palacio: Obyčajná tvár)

Obyčajná tvár je to, čo August (Auggie) nemá a nikdy mať nebude. Tvár má zdeformovanú napriek desiatkam operácií. Veľmi zdeformovanú. Vesmír nebol k nemu práve prívetivý, ale vynahradil mu to ľuďmi, ktorí sú okolo neho. Väčšinou.

Do teraz žil Auggie doma. V milujúcej a takmer dokonalej rodine. Tá ho chránila pred svetom. Teraz však nastupuje do školy. Odrazu je ako slimák, ktorý prišiel o ulitu. Sám a zraniteľný. Všetkým na očiach.

Dokáže sa August odpútať od bezpečia rodiny? Prijmú ho nakoniec spolužiaci? Zabudne raz na svoju tvár a bude sa len usmievať?

Auggie občas pripomína pomaľované vtáča z rovnomennej knihy. Všetci vidia, že je iný. Nesnažia sa ho zabiť. Aspoň nie fyzicky. Ale mnohí robia všetko pre to, aby ho vyčlenili z kolektívu. Zabíjajú ho psychicky.

Citlivo, dojímavo, nádherne napísaný príbeh chlapca, ktorý vyzerá inak. Chlapca, ktorý má síce najčudnejšiu tvár, akú som kedy videla, ale inak sa od nás v ničom nelíši.

Kniha je plná krásnych, dojímavých, ale aj smutných scén. Napísaná z pohľadu viacerých postáv. Aj to ju robí zaujímavou.

Jeden iný chlapec. Jeden školský rok. Mnohí za ten rok dospeli. Nielen deti. Nielen fyzicky. Mnohí pochopili, že niekedy inému človeku ublížieme, aj keď to nemyslíme zle. A to je to, čo nás má naučiť táto kniha. Alebo film pod názvom Wonder (hrajú: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay).

Raquel J. Palacio: Obyčajná tvár, IKAR, 2013